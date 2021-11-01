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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتخاذ مصر خطوات جادة، لتنفيذ المشروعات الخضراء.

وأوضح السيسي خلال كلمته أمام قمة تغير المناخ أن مصر تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025، و100% بحلول 2030.

وتابع «تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع، لذلك أصدرنا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، فضلا عن الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ».

وأضاف «مثلما تدرك مصر واجباتها تعي حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية، وهنا أود التأكيد أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها بشأن تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليها».