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: سكان إفريقيا الأشد تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية

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السيسي: سكان إفريقيا الأشد تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية : سكان إفريقيا الأشد تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية

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قال الرئيس عبدالفتاح إن سكان قارة إفريقيا تواجه التداعيات الأكثر سلبية لظاهرة التغيرات المناخية رغم عدم مسؤوليتها عنها، مشيرًا إلى أن بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج مستدام للتكيف مع التداعيات الناجمة عن تغيرات المناخ، من بينها زيادة عدد المشروعات الخضراء وتنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع.

وفي السياق، أكد الرئيس خلال كلمة له، الاثنين، في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها في مواجهة تغير المناخ مرهون بحجم الدعم الذي تحصل عليه خاصة من التمويل الذي يعد حجر الزاوية والمحدد الرئيسي لقدرة دولنا على رفع طموحها المناخي.

أشار الرئيس أن ذلك في إطار التوازن الدقيق الذي مثلّه اتفاق باريس والذي يتعين الحفاظ عليه لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف على الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة.

المصرى اليوم

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