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غدا.. انطلاق مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب بالغردقة

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غدا.. انطلاق مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب بالغردقة غدا.. انطلاق مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب بالغردقة

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تنطلق غد الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية في دورته ال24، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بحضور السيدة الأولى في جمهورية أفريقيا الوسطى بريجيت تواديرا، والشيخة مريم الأنصاري من الكويت.

ويفتتح المؤتمر والمعرض السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية .

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحت رعاية مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وبرعاية ومشاركة كلا من وزارات «التجارة والصناعة، التضامن الإجتماعي، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الزراعة»، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، جامعة الفيوم، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعة الكندية .

يشهد المؤتمر حضور رفيع المستوى من ممثلى 27 دولة عربية افريقية أجنبية هي: دولة مقر اتحاد المستثمرات العرب الكويت الإمارات البحرين ليبيا لبنان سلطنة عمان الأردن سوريا العراق اليمن سوريا اليمن، أفريقيا الوسطى توجو الكونغو نيجيريا غينيا الاستوائية أمريكا انجلترا كندا انجلترا فرنسا ارمينيا كوريا الجنوبية بلجيكا، وعدد كبير من سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين والمستثمرات باتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية .

المصرى اليوم

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