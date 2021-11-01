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في إطار استعدادات نادي الزمالك خلال فترة توقف بطولة الدوري المصري الممتاز في شهر يناير المقبل وافق مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على عرض لإقامة معسكر إعداد للفريق في الإمارات.

ووافق نادي الزمالك على مشاركة الفريق في دورة ودية بالإمارات خلال شهر يناير المقبل.

ووقعت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقدا مع إحدى شركات التسويق لاستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من ١ إلى ٩ يناير المقبل بإمارة الشارقة الإماراتية.

وسيكون هذا المعسكر خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في تلك الفترة.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه سيتم إقامة ٣ مباريات ودية دولية للزمالك خلال فترة المعسكر، مع أندية: أندرلخت البلجيكي وبازل السويسري وأحد الأندية الإماراتية.

ووفقا لبنود الاتفاق أيضاً ستقوم الشركة الراعية للمعسكر بإقامة احتفال لفريق الزمالك بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي ويشارك في الحفل جماهير الأبيض في الإمارات.