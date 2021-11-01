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أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

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أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين خلال عودته من روما حيث شارك في أعمال قمة «G20» والتقى نظيره الأمريكي، جو بايدن، إن «الولايات المتحدة تدعم (وحدات حماية الشعب) الكردية في سوريا بشكل علني، ولا تستجيب لدعوات تركيا في هذا السياق، التي تعتبر هذا التنظيم إرهابيا».

وتابع ردا على سؤال حول الموضوع: «بالطبع سيتم تنفيذ العملية في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عن ذلك. من المستحيل هذه المرة بالنسبة لنا ادخار أي جهد في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية».

وأردف الرئيس التركي: «إننا سنقوم بكل شيء ضروري في حال اتخاذ حزب العمال الكردستاني\ وحدات حماية الشعب\ حزب الاتحاد الديمقراطي أي أعمال ضددنا، ولن نقدم أي تنازلات، هذا ما نؤكده وأكدناه دائما».

وشدد في حديثه عن الدعم الأمريكي للمسلحين الأكراد في سوريا: «يجب على شريكنا في حلف شمال الأطلسي ألا يحاول القيام بمثل هذا الأمر».

المصرى اليوم

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