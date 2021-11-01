أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين خلال عودته من روما حيث شارك في أعمال قمة «G20» والتقى نظيره الأمريكي، جو بايدن، إن «الولايات المتحدة تدعم (وحدات حماية الشعب) الكردية في سوريا بشكل علني، ولا تستجيب لدعوات تركيا في هذا السياق، التي تعتبر هذا التنظيم إرهابيا».