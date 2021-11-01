الداخلية تكشف تفاصيل تعدي مدرس على تلميذ بالضرب في كفر الشيخ

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كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام مدرس بالتعدى على أحد الأطفال بكفر الشيخ.

قالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: «بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ من (أحد الأشخاص-) وبرفقته حفيده (سن 7 ) وقرر بتضرره من (مدرس) لتعديه على حفيده بالضرب دون إحداث إصابات أثناء تلقيه درس بمنزل المشكو في حقه»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»