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القبض على يمني ارتكب 19 جريمة

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توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال الفترة الشتوية

أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا ذكرت فيه أنه ولتسهيل لحركة السير بعقبة ضلع فقد صدر أمر أمير منطقة عسير بتوحيد اتجاه حركة السير بعقبة...

3cb6ebb944.jpgأبها :الوطن
5550449b04.jpg26 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 29 كيلوجراما من الحشيش في مركبة مواطن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29)...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية بمكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

عاجل | مشروع جديد لحماية مواليد مستشفى الدمام

تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التعاقد مع شركة مختصة بخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والآلات، لتنفيذ...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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