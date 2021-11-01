القبض على يمني ارتكب 19 جريمة
أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا ذكرت فيه أنه ولتسهيل لحركة السير بعقبة ضلع فقد صدر أمر أمير منطقة عسير بتوحيد اتجاه حركة السير بعقبة...
أبها :الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29)...
الرياض : الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت...
مكة المكرمة: الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ
تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التعاقد مع شركة مختصة بخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والآلات، لتنفيذ...
الرياض: سليمان العنزي
26 ربيع الأول 1443 هـ