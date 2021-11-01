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60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل"

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لمعالجة التشوهات البصرية بحي الوسيطاء

60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة

‬ ساهم 60 متطوعاً ومتطوعة، مساء اليوم الاثنين، بتفعيل مبادرة "عشان أحب حائل" التي نفذتها أمانة حائل، لمعالجة التشوهات البصرية بحي الوسيطاء.

وكان أمين منطقة حائل، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، قد وجّه بسرعة تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الفرق التطوعية لتعزيز المشاركة المجتمعية وفق توجهات أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، المهندس نايف بن صالح الرشيدي، أن المبادرة ساهمت بتكامل جميع الأعمال في سبيل سرعة معالجة التشوّه البصري في الأحياء السكنية والمواقع الأثرية والتراثية.

وأضاف "الرشيدي" أن أمير منطقة حائل نوه بأهمية الخارطة الموحدة لتلك الأعمال.

60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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