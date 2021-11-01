الصحة تؤكد انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا في شمال سيناء

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أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء على انتشار مراكز التطعيم ضد كورونا على مستوى المحافظة. وقال في تصريح اليوم إنه تم التوسع في مراكز التطعيم للتسجيل وتلقى لقاح كورونا بالمحافظة.. مشيرا إلى وجود مركز التطعيم الرئيسى بمستشفى العريش العام.. إلى جانب مركزين آخرين في مركز شباب مدينة العريش بالساحة الشعبية ونادى العريش الرياضى بوسط المدينة.. بالإضافة إلى مراكز إدارة المرور ومجمع المحاكم بالعريش ومكتب الشهر العقارى بمجلس مدينة العريش .

وأضاف أن هناك مركز تطعيم المسافرين في المركز الحضرى بالعريش، ومركز تطعيم المواطنين في المركز الحضرى ببئر العبدومركز تطعيم المواطنين في الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وكذا مركز تطعيم المواطنين بمستشفى نخل المركزى، وذلك لتغطية مختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى إلى أن العمل يجرى على قدم وساق في مختلف المراكز.. مناشدا المواطنين بسرعة التوجه إلى مراكز التطعيم المنتشرة على مستوى المحافظة والتسجيل لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد في ظل تزايد أعداد الاصابة به.. حيث أن اللقاح آمن ويحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة تصل إلى ١٠٠ %، وقد أثبت فاعليته بنسبة ٨٦ % غى الوقاية من المرض، وساهم في إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا بنسه ٩٩% وتقليل خطر الاصابة له ولأسرته.. كما أن التطعيم مجانى بدون أي مقابل .

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى إلى أن مديرية الصحة بشمال سيناء تعمل في إطار خطة الدولة لتطعيم المواطنين، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.. موضحا أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم ضد كورونا على مستوى المحافظة تبدأ من الساعة التاسعة صباح كل يوم ولمدة 12 ساعة يوميا في بعضها ولمدة 6 ساعات في البعض الآخر للاستمرار في خدمة المواطنين والتيسير عليهم في التسجيل وتلقى التطعيم بمختلف المراكز .