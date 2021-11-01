انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي 15 نوفمبر

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يستعد بيت الشعر بالأقصر لإطلاق الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، والذي يأتي تتويجًا لنشاط البيت خلال عام كامل من الفاعليات الثقافية التي تهتم بالشعر وقضاياه، وتبحث في علاقة الشعر وتداخله مع الفنون، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية وزارة الثقافة المصرية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي ومحافظة الأقصر، ومكتبة مصر العامة.

تقام الدورة في الأقصر في الفترة من ١٥ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢١م، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ووفد دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة ويضم الوفد محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة.. كما يشهد المهرجان حضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، و الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، والفنان الدكتور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبمشاركة أربعين شاعرًا من ١٨ محافظة مصرية ومشاركة ٢٧ شاعرًا لأول مرة في المهرجان، وحضور رسمي وشعبي كبير.

كما سيشهد المهرجان مشاركة واسعة لشباب الشعراء وتنوعًا في الأجيال وأشكال الإبداع الشعري، وسوف يتخلل البرنامج توقيع ستة دواوين شعرية من مطبوعات بيت الشعر بالأقصر لهذا العام ٢٠٢١، بالإضافة إلى جلسة نقدية تناقش ( تحولات الشعر العربي). كما يصاحب المهرجان معرض فن تشكيلي بعنوان «خيوط الظل» بمشاركة خمسة وعشرين فنانًا من أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر، بالإضافة لفقرات فنية وفلكلورية، وجولات سياحية لمواكبة احتفال مصر بقرب افتتاح طريق الكباش.