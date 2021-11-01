طلال الغامدي: مهرجان الموسيقى العربية لمسة وفاء للفن العربي

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أكد الفنان الخليجي طلال الغامدي أن مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعالياته اليوم يعد لمسة وفاء مصرية للفن العربي في مصر وعلى نطاق الوطن العربي، لافتا إلى أن المهرجان في دورته الثلاثين يؤكد حرص مصر وتقديرها للفن والفنانين.

وأضاف طلال الغامدي أن إهداء هذه الدورة من المهرجان إلى روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، تؤكد تقدير إدارة المهرجان للموسيقيين الذين أثروا في وجدان المجتمع العربي بكامله عن طريق الفن.

واشار إلى أن مشاركة فنانين من دول عربية مثل المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، تاتي في إطار تقدير هذه الدول للفن والموسيقى ودوره في الارتقاء بالشعوب فضلا عن تعميق أواصر الصداقة بين الدول العربية وبعضها البعض.

ولفت طلال الغامدي إلى أن إصرار مصر على إقامة دورات المهرجان خلال ٣٠ عاما الماضية، حتى وسط الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، يؤكد اهتمام الدولة بدور الفن والثقافة في مسيرة الشعوب وانعكاساته على التنمية.

وتبدأ مراسم حفل افتتاح الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات.

ويكرم المهرجان 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقارمحمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال (مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة (مصر)، الفنان عبده داغر (مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر)، الموسيقار خالد الأمير (مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر).

وتتواصل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.