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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قضية المناخ باتت تؤثر علينا جميعا، لافتا إلى أن العمل في مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

وأضاف السيسي، خلال كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ بمدينة جلاسجو، اليوم الإثنين، أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الواحد ونصف درجة مئوية صار هدفا حتميا.

وأوضح أن الدولة تعمل على التحول إلى «النقل النظيف»، مشيرًا إلى أن القارة الأفريقية تواجه التداعيات الأخطر لتغير المناخ

وأكد الرئيس السيسي أن الدول النامية تحتاج لدعم مادي لمساعدتها في مواجهة تغير المناخ.