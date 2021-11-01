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عثمان أبو لبن: دخلنا عش الدبابير بفيلم «الكاهن».. وربنا يستر بعد ما يتعرض

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عثمان أبو لبن: دخلنا عش الدبابير بفيلم «الكاهن».. وربنا يستر بعد ما يتعرض عثمان أبو لبن: دخلنا عش الدبابير بفيلم «الكاهن».. وربنا يستر بعد ما يتعرض

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أعلن المخرج عثمان أبولبن عن موعد طرح فيلم «الكاهن» بدور العرض السينمائية، حيث قال إن الفيلم من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الميلادية القادم، ولكن من المحتمل تغيير الموعد بسبب ظروف انتشار .

وأضاف «أبولبن» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن فيلم «الكاهن» يفضح المنظمات السرية في العالم، ويكشف خطط الماسونية العالمية، موضحاً أن الفيلم دخل في منطقة محظورة بالنسبة للجميع، لذلك الفيلم فتح النار على صناعه من أكثر من جهة.

وأشار «أبولبن» إلى أن الجهات التي تحارب الفيلم ليس من بينهم الرقابة على المصنفات الفنية، موضحاً أن الرقابة أجازت الفيلم كاملاً، رافضا الكشف عن الجهات التي تحارب الفيلم.

وكان المخرج عثمان أبولبن قد طرح البوستر الأول لفيلمه الجديد «الكاهن»، ونشر البوستر على حسابه بموقع «إنستجرام» وتصدره سيدة في هيئة شبح معلقاً عليه: «الحرب ما بيكسبهاش الجيوش على الأرض».

فيلم «الكاهن» من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى «فيروز»، تتزوج من إياد نصار الذي يجسد دور شخص يعاني من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور احداث الفيلم.

المصرى اليوم

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