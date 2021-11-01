«حصلها خلل نفسي»... والد ياسمين صبري يعاود الهجوم عليها مجددًا

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واصل الدكتور أشرف صبري، مهاجمة ابنته الفنانة ياسمين صبري بسبب تصريحاتها التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حول انقطاع علاقتها به وهي في الثانية من عمرها.

وقال «صبري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «et بالعربي»: «في خلل نفسي حصل أثر عليها إلى هذه الدرجة، إنها تمحو من حياتها فترة عاشتها في حضن أبوها».

وأضاف :«أنا مش متخيل إنها في يوم من الأيام تهاجمني، مش عارف ليه حاجة تحزن لأقصى درجة ،والله ما كنت حابب أتكلم أو أقول لكن معنديش وسيلة أظهر بيها حزني دا ليها أو لأي حد من أهلي لأنها قطعت كل خطوط التواصل».

كان الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري كذّب تصريحاتها الأخيرة بشأن أنها لم تره منذ كانت في الثانية من عمرها، ونشر عدة صور من خطوبتها الأولى.