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«الزراعة» تعلن تفاصيل ضبط ربع مليون طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

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«الزراعة» تعلن تفاصيل ضبط ربع مليون طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك «الزراعة» تعلن تفاصيل ضبط ربع مليون طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 221 طن و527 كيلو لحوم.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، موضحا إنه تم تحرير 957 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف «محمود»، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الاصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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