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«مهتز نفسي» ..«الداخلية» تكشف تفاصيل تعدي «عاطل» على سيدة بآلة حادة في الاسكندرية

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«مهتز نفسي» ..«الداخلية» تكشف تفاصيل تعدي «عاطل» على سيدة بآلة حادة في الاسكندرية «مهتز نفسي» ..«الداخلية» تكشف تفاصيل تعدي «عاطل» على سيدة بآلة حادة في الاسكندرية

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أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل قيام «مهتز نفسي» بالتعدي على إحدى السيدات بالإسكندرية وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة، وتم القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

قالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين : «كشفت الداخلية ملابسات واقعة تعدي مهتز نفسياً على إحدى السيدات بالإسكندرية وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة، عقب بلاغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الاسكندرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (ربة منزل ) مُصابة بجرح قطعي بالرقبة واستقرار حالتها».

وأضافت: «بالإنتقال وسؤالها قررت أنه أثناء قيامها بشراء بعض الإحتياجات من أحد الأسواق بدائرة القسم فوجئت بتعدى أحد الأشخاص عليها بآلة حادة وإحداث إصابتها (غير معلوم لديها)، وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل )».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مهتز نفسياً، وبسؤال أهليته قرروا بأنه يعاني من إضطراب نفسي، ويعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، وأمكن ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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