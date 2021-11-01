النيابة الادارية تعدّل موعد حلف اليمين للمعاونين الجدد

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قررت هيئة النيابة الإدارية بيانا تعديل موعد حلف اليمين القانونية للمعاونين الجدد.

وقال بيان الهيئة الصادر الاثنين، إنه تقرر ترحيل الموعد المحدد لمراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣، ٢٠١٤ والذي كان مقررًا له الساعة التاسعة والساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق ٢ / ١١ / ٢٠٢١، ليصبح مساء نفس اليوم الثلاثاء ٢ / ١١ / ٢٠٢١ بمقر وزارة العدل بلاظوغلي على النحو التالي:

١) من مسلسل رقم ١ وحتى رقم ١٥٣ بالقرار الجمهوري رقم ٤٩٧ / ٢٠٢١ الخاص بدفعة ٢٠١٣ يكون التواجد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا .

٢) من مسلسل رقم ١٥٤ وحتى رقم ٣٠٦ في نفس القرار ٤٩٧ / ٢٠٢١ الخاص بدفعة ٢٠١٣، يكون التواجد في تمام الساعة الثانية مساءً .

٣) من مسلسل رقم ٣٠٧ وحتى نهاية ذات القرار الخاص بدفعة ٢٠١٣، وكذا لكل دفعة ٢٠١٤ المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٤٩٨ / ٢٠٢١، التواجد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

وأكدت هيئة النيابة الإدارية على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة سوداء- قميص أبيض) والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية والتواجد في تمام الموعد المقرر.