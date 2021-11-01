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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق الأربعاء المقبل؛ استعدادا القمة أمام فريق الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم دون الحصول على راحة؛ استعدادا لمباراة الجولة الثالثة من بطولة الدوري أمام فريق الزمالك. ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق المرج، في الرابعة عصر غد على ملعب التتش بالجزيرة، وفقا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.