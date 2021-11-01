مستشفى الملك خالد: مفعول قطرات تحسين النظر "فيويتي" مؤقت

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أكد أنها تسبب آثاراً جانبية

أصدر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، رداً على استفسارات العديد من الأشخاص حول قطرات "فيويتي" لتحسين النظر والتي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامها لتحسين النظر أثناء القراءة مؤخراً.

وأوضح "المستشفى" أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها على استخدام قطرات "فيويتي" Vuity لتحسين النظر موقتًا في حالات طول النظر الشيخوخي والذي يتم عادة استخدام نظارات القراءة فيه لتحسين النظر.

وحسب ما نشر، فإن الموافقة جاءت بناء على نتائج الدراستين اللتين أجريت على (750) مشاركاً أعمارهم بين (40- 50) عاماً، وأكدتا أن القطرة تحسّن الرؤية القريبة في ظروف الإضاءة الخافتة وأنها تعمل خلال 15 دقيقة وقد يستمر تأثيرها المؤقت إلى 6 ساعات.

كما بيّن مستشفى الملك خالد - رداً على العديد من التساؤلات حول قطرات "فيويتي"-، أن المادة الفعالة في القطرة (بايلوكاربين) معروفة من سنوات ولها استخدامات متعددة ومنها تضييق بؤبؤ العين وتستخدم أحيانًا في علاج حالات ارتفاع ضغط العين.

وأشار إلى أن التحسن المذكور في نشرة القطرة هو مؤقت وليس علاج نهائي لضعف النظر المرتبط بالتقدم بالعمر ولا يعني الاستغناء عن نظارة القراءة.

وأكد كذلك على أن هذه القطرة تسبب آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص مثل أي مستحضر طبي، ومنها: الصداع، واحمرار العين، وقد تؤثر على الرؤية البعيدة في الإضاءة الخافتة، وحتماً نحتاج الى مزيد من الوقت والدراسات للتأكد من فعاليته كما ذكر في الدراسات الأولية.

وأضاف بأن من أهم ما ذكر في نشرة القطرة؛ التحذير وأخذ الاحتياط في القيادة الليلية والأنشطة الخطرة التي تتم في الإضاءة الخافتة.