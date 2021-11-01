المائدة المستديرة الثالثة بجامعة أسوان توصي بربط الخريجين بسوق العمل السياحي

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اختتمت اليوم الإثنين فاعليات الدائرة المستديرة الثالثة التي ينظمها مركز التطوير المهني بجامعة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن ذلك يأتي نتيجة التعاون المثمر والشراكة الإيجابية لالحاق طلاب الجامعة والخريجين بسوق العمل، وذلك في إطار مشروع تطوير وبناء قدرات مراكز التطوير المهني بالجامعات الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم عقد المائدة المستديرة الثالثة لأصحاب الأعمال بأسوان.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أنه في ختام أعمال المائدة المستديرة اليوم انتهت إلى عدة توصيات منها معرفة مدى تغير المفاهيم السائدة في عملية التوظيف في قطاع السياحة في محافظة أسوان والاتجاهات المستقبلية بهذا الشأن خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة بأسوان مع مناقشة آليات العمل والتوظيف ومن اهم اهداف المائدة المستديرة الثالثة التعرف على مدى الحاجة إلى مراجعة المخرجات التعليمية لتواكب متطلبات قطاع السياحة بأسوان ما بعد كورونا وربطها بسوق العمل مع دراسة مقترحات أصحاب الأعمال لمساعدة الخريجين الجدد في مواكبة تطورات سوق العمل.