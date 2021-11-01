وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات السعديين ومشتول السوق

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، بالمرور على مستشفيات السعديين المركزي، ومشتول السوق المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بهما، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

حيث تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية بمستشفي السعديين، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان على الخدمة المقدمة للأطفال المبتسرين بقسم الحضانات، مشدداً على أهمية الجرد والتطهير اليومي لجميع الأقسام الطبية، والنظافة العامة للمستشفي، موجهاً مدير عام الطب العلاجي، ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئول الحضانات بالمديرية، بالمتابعة المستمرة والمرور المكثف على المستشفي، وخاصة خلال فترات النوبتجية والسهر.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية بمستشفي مشتول السوق، وقام بوضع تصور على الطبيعة لتطوير ورفع كفاءة قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، في حضور ممثلي المجتمع المدني بمشتول، ومدير الإدارة الصحية، ومدير المستشفي، وتم مناقشة بعض المقترحات للوصول لأفضل تصور لتطوير القسم، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، مع وضع خطوط سير جديدة خاصة بمرضي عيادة الأمراض التنفسية وقسم العزل، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء سلم خارجي لدخول وخروج مرضي العيادات الخارجية، وزيادة القدرة الاستيعابية للقسم، وتحرك المرضي في خطوط سير منفصلة عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لصالح المرضي المترددين على المستشفي.