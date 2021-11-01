في قضية أجهزة الحاسب وبدلات السفر.. حيثيات تأديب مسئولين بالشباب والرياضة

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أودعت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، حيثيات حكمها بتأديب مسئولين سابقين وموظفين بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، لاتهامهم بارتكاب مخالفات وظيفية تمثلت في تخصيص أجهزة حاسب آلي في غير الأغراض المخصصة لها، وصرف بدل انتقال دون مستندات ترتب عليه صرف ٢٣٩ ألف و٧٧٤ جنيه دون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال واللائحة الداخلية للجنة الرياضية جعلت صرف بدل الانتقال مرهونا بالانتقال بالفعل لمزاولة مأمورية محددة لصالح اللجنة على أن يقدم من قام بالانتقال المستندات الدالة على الانتقال، وأنه لا يجوز صرف بدل انتقال ثابت لأعضاء اللجنة، كما لايجوز الصرف دون تقديم المستندات الدالة على الانتقال.

وإذ عرض المحال التاسع على أعضاء مجلس إدارة اللجنة صرف بدل انتقال ثابت لكل منهم ووافقوا جميعا على صرف هذا البدل؛ فإنهم يكونوا بذلك قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا صريح نصوص لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ولائحة اللجنة الرياضية، لتصبح المخالفة المنسوبة إليهم ثابتة في شأنهم ثبوتا يقينيا، بما يتعين معه مجازاتهم عنها بالجزاء المناسب.

ولا يغير من ثبوت المخالفة في شأن المحالين ما دفع به المحالون من الأول حتى السابع من أنهم مجرد سلطة اعتماد وقد اعتمدوا ما عرضه عليهم المحال التاسع بصفته أمين الصندوق، ذلك أن الاعتماد في جميع الأحوال يجب أن يسبقه التحقق من صحة ما يتم اعتماده ومطابقته للقوانين واللوائح.

كما لا يحول دون ثبوت المخالفة ما ذهب إليه المحال التاسع من أنه قد ورد خطأ مادي في مسمى هذا البدل الذي يعد في حقيقته مكافأة وليس بدل انتقال، وقد تم تدارك هذا الخطأ فيما بعد وتصحيح هذا الخطأ وعرض على مجلس إدارة اللجنة بجلسته 29/10/2019 بتغيير مسمى بدل الانتقال إلى مكافأة ويكون التغيير بأثر رجعى على ما سبق صرف؛ ذلك أن تغيير مسمى البدل ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ومن شروط صرفه سواء أطلق عليه بدلا أم مكافأة، بل يعد ذلك في حقيقة الأمر تحايلا على أحكام اللوائح المنظمة لمقابل الانتقال.