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جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

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جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

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تمكّن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى بالمخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو استوقف سعيد محمود، رئيس الوردية الراكبة، و.ع. ي ايطالية من أصل مصري أثناء محاولتها الخروج من البوابة الجمركية.

وبسؤال الراكبة عما إذا كانت تحمل معها نقود أو أشياء تستحق الإفصاح عنها أو سداد رسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتم تمرير امتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة محمود الوحش ومحمد حنيش مأموري الفحص بالآشعة أفادا بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة.

وبالعرض على سعد عبادي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هاني فضل مأمور الحركة وابراهيم شحاته وحازم عطا مأموري الأمن الجمركي ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت اشراف هشام عقل وسعيد محمود رئيسا الوردية في حضور كل من هشام مصباح مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب فتبين وجود مبلغ 32 ألف يورو مخبأة داخل أغلفة عبوات الشيكولاتة.

وقرر مصطفي العربي مدير عام جمارك المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2021.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتنفيذا لتوجيهات الدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

المصرى اليوم

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