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محمد رمضان بعد تعاونه مع المخرج محمد ياسين : «مش هعمل اللي بعمله كل سنة»

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محمد رمضان بعد تعاونه مع المخرج محمد ياسين : «مش هعمل اللي بعمله كل سنة» محمد رمضان بعد تعاونه مع المخرج محمد ياسين : «مش هعمل اللي بعمله كل سنة»

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قال الفنان محمد رمضان أنه سعيد بالتعاون مع مخرج كبير كالمخرج محمد ياسين، ووجوده في العمل خفف العبء عليه.

وأضاف رمضان خلال لقائه مع برنامج «The Insiderبالعربي»: «أنا مطمن على المسلسل لأنه في أيد أمينة، وما بعملش اللي بعمله كل سنة إني بقعد أتابع كل حاجة بتتعمل في المسلسل، فأنا متفرغ الآن للحفلات والتعاقدات الجديدة، وتارك المسلسل للمخرج محمد ياسين وهو مخرج كبير وقد المسؤولية».

وكان قد استقر الفنان محمد رمضان، بشكل مبدئي على اسم «مشوار لحد هناك» ليكون اسما لمسلسله الجديد الذي يخوض به المارثون الرمضاني المقبل، ومن المنتظر أن يبدأ محمد رمضان تصوير أولى مشاهده في المسلسل خلال اليام المقبلة، حيث قام المخرج محمد ياسين بالتجهيزات الاخيرة تمهيدا لذلك.

المصرى اليوم

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