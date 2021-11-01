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بايدن: التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات

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بايدن: التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات بايدن: التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن التغيرات المناخية تُكلف العالم خسائر بتريليونات الدولارات، وإن بلاده ستكون رائدة في مواجهة التغيرات المناخية لأن العالم لم يواجه الأسوأ بعد من جراء تغير المناخ.

وأضاف «بايدن» في كلمة بقمة جلاسكو، اليوم الإثنين، أن التاريخ ينظر إلى القمة الحالية، ويجب انتهاز الفرصة أو سنحكم على الأجيال المقبلة بالمعاناة.

وأشار إلى أن بلاده لديها خطة لخفض انبعاثات الكربون حتى عام 2030، ونحتاج لتنويع مصادر الطاقة عالميًا.

وذكر أن الوقت ضيق لتحقيق الأهداف في العقد الحالي لتقليص الاحترار العالمي، ويجب أن يكون لدينا الطموح لتنفيذ ذلك.

المصرى اليوم

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