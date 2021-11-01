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«رويترز» تكشف معلومات جديدة حول الوساطة بين العسكر والمدنيين

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«رويترز» تكشف معلومات جديدة حول الوساطة بين العسكر والمدنيين «رويترز» تكشف معلومات جديدة حول الوساطة بين العسكر والمدنيين

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كشفت مصادرلـ وكالة ( رويترز) للأنباء معلومات جديدة عن جهود الوساطة بين المكونين العسكري والمدني في الانتقالية بالسودان.

وقال سياسيون إن التسوية المطروحة تقضي بإقناع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بتشكيل حكومة كفاءات لا حزبية وإعادة تكوين مجلس سيادة فخري من (3) أشخاص

وحسب المصادر فإن الوساطة دعت إلى تشكيل مجلس تشريعي من قبل الاحزاب السياسية وحصة المكون العسكري التي تبلغ نحو 30% بجانب لجان المقاومة.

كما ستؤول قيادة مجلس الامن والدفاع للعسكر، على ذلك ارتفع عدد الشهداء في الاحتجات الاخيرة إلى (15) و(245) مصاباً..

المصرى اليوم

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