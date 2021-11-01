أخبار عاجلة

الحالات المرضية تستحوذ على بلاغات مكة خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4961 بلاغاً -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري -
"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 -
شرطة مكة تستردّ مركبات مسروقة استُخدِمت في جرائم جنائية وتقبض على سارقيها -
ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أستراليا ترد على اتهام ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي «بالكذب»

Print
أستراليا ترد على اتهام ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي «بالكذب» أستراليا ترد على اتهام ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي «بالكذب»

نفى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه كذب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء التفاوض سرا على صفقة غواصات مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال موريسون في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه «لم يكذب على ماكرون»، بينما انتقد وزراء كبار في الأسترالية الرئيس الفرنسي لتصعيده الخلاف عبر إهانة شخصية.

من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، إلى أن فرنسا تبالغ في رد فعلها، قائلا «نحن لم نخرب برج إيفل!».

وقال جويس في بلدة موري بولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الاثنين: «نحن لم نسرق جزيرة، ولم نخرب برج إيفل، لقد كان عقدا»، في إشارة إلى فسخ بلاده لعقد الغواصات الفرنسية.

وأضاف: «العقود لها شروط وأحكام، وأحد هذه البنود والشروط والاقتراحات هو أنك قد تتخلى عن العقد. ولقد تخلينا عن هذا العقد».

ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون للصحفيين الأستراليين مساء أمس الأحد في روما، حيث حضر هو وموريسون قمة مجموعة العشرين، التي قال فيها إن «التحالف الجديد (بين استراليا وأمريكا وبريطانيا) كان خبرا سيئا للغاية بالنسبة لمصداقية أستراليا، وخبرا سيئا للغاية بالنسبة للثقة التي يمكن أن يتمتع بها الشركاء الكبار مع أستراليا».

وردا على سؤال أحد المراسلين حول ما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه، أجاب ماكرون «انا لا أعتقد، أنا أعلم، لقد كذب».

وألغت أستراليا في أيلول عقدا جرى توقيعه قبل 5 سنوات بقيمة 90 مليون دولار أسترالي (66 مليون دولار) مع مجموعة نافال المملوك أغلبها للدولة الفرنسية لصنع 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.

وبدلا من ذلك، شكلت أستراليا تحالفا مع بريطانيا والولايات المتحدة للحصول على أسطول من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية تصنع باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية

الحكومة الرقمية تدشّن البيئة التنظيمية التجريبية

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

هيئة الحكومة الرقمية تدشن "البيئة التنظيمية التجريبية"

وسائل إعلام : الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

وسائل إعلام : الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية ترفع استقالتها إلى أمير البلاد