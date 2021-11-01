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مذكرات تفاهم بين "النقل" ونظيرتها العمانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

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مذكرات تفاهم بين "النقل" ونظيرتها العمانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مذكرات تفاهم بين "النقل" ونظيرتها العمانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
تتعلق بالنقل البري والجوي والخدمات اللوجستية

مذكرات تفاهم بين

وقّعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اليوم في الرياض؛ مذكرتي تفاهم مع نظيرتها العمانية تتعلقان بالنقل البري والجوي؛ حيث تهدف مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في هذه القطاعات.

جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان المهندس سعيد المعوّلي.

وجاء توقيع المذكرات خلال زيارة الوزير المعوّلي والوفد المرافق له للمملكة، ولقائه الوزير "الجاسر"؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية على ترسيخ التعاون بين المملكة وسلطنة عمان في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للبلدين وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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