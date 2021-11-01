محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين «محو الأمية» و«القومي للمرأة» وإحدى الجمعيات الأهلية

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكولي تعاون بين فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وكلٍ من فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وجمعية هناء العمدة بناحية الغرق مركز اطسا، للتوسع في فصول محو الأمية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن البروتوكول الأول قام بتوقيعه الأستاذ رجب فاروق إمبابي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والسيدة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، فيما قام بتوقيع بروتوكول التعاون الثاني مدير فرع هيئة محو الأمية، والسيدة نوال العمدة رئيس مجلس إدارة جمعية هناء العمدة الخيرية بالغرق.

وأضاف، أن البروتوكولين ينصان على الالتزام الكامل والتنسيق بين جميع الأطراف، فيما يتعلق بوضع السياسة العامة للعمل بما يحقق الأهداف المنشودة، وإعداد تقرير ربع سنوي لقياس مدى تنفيذ المشروع وجدية العمل والنتائج المتحققة في كل دورة امتحانية، وكذلك دعم فصول محو الأمية بعدد ۱۰۰۰ استمارة رقم قومي مجاناً للدارسات المستحقات بالفصول بقرى المحافظة، ومشاركة فرع الهيئة بالفيوم في القوافل التوعوية التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، وحصر الأميات بمختلف قرى المحافظة اللاتي يستفدن من الخدمات التي يقدمها المجلس، على أن تكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، واستهداف الفئة الأكبر من 16 عاماً.

كما ينص البروتوكولان على تقديم الحوافز المادية والعينية للدارسين بفصول محو الأمية؛ بهدف التشجيع على الالتحاق والاستمرارية، وكذلك المساهمة في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية، فضلاً عن متابعة المتحررين من الأمية ومساعدتهم في الالتحاق بالتعليم النظامي، أو المساعدة في إلحاقهم بفصول تقوية للمواد الدراسية بالمرحلة الإعدادية، ودعم الدارسات بفصول محو الأمية بمشروع الإقراض والادخار الذي يقدمه فرع المجلس بالتعاون مع البنك الزراعى المصري.

استهل محافظ الفيوم كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في برامج محو الأمية التي تمثل مشكلة من أكبر التحديات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الحاضر، لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن محو الأمية أصبح واجباً وطنياً ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الكيانات والهيئات والمؤسسات.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر جميع الجهود لتحقيق المستهدفات المنشودة من بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها، لافتاً إلى أن قضية محو الأمية مكون أساسي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجري تنفيذ المرحلة الأولى منها بمركزي اطسا ويوسف الصديق، مشيراً أن المبادرة تستهدف تغيير الفكر وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وإقامة مجمعات خدمية وزراعية بالقرى المستهدفة.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة نشر ثقافة العمل الحر، والتوعية بأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في توفير مصادر دخل ثابتة للأسرة، بعيداً عن المساعدات، لافتاً إلى ضرورة التشبيك بين هيئة محو الأمية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير التدريب وفرص العمل المناسبة للمتحررين من الأمية، وكذلك تسويق منتجاتهم من الحرف اليدوية.

في ختام اللقاء، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ رجب فاروق إمبابي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بتكريم السيدة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ممثلة عن فرع المجلس، والدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق، منسق برنامج محو الأمية بجامعة الفيوم، ممثلة عن الجامعة، على جهود الجهتين في تحقيق المستهدفات المطلوبة في برامج محو الأمية، كما قام المحافظ بتكريم الدكتورة لبنى صالح عبدالمولى، تقديراً لجهودها في التحرر من الأمية والحصول على درجة الدكتوراة في الآثار الإسلامية.