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هل يشارك العندليب الأسمر في في موسم الرياض 2021 ؟ ( تفاصيل )

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هل يشارك العندليب الأسمر في في موسم الرياض 2021 ؟ ( تفاصيل ) هل يشارك العندليب الأسمر في في موسم الرياض 2021 ؟ ( تفاصيل )

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فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية الجمهور بعدما أعلن عن مشاركة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ضمن حفلات «موسم الرياض 2021».

ونشر آل الشيخ، ترويجي للمسرحية من أشهر حفلات وأعمال العندليب، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليه قائلاً: «‏مسرحية عبدالحليم حافظ حصريا في ‎موسم الرياض».

وعلي جانب آخر بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون

المصرى اليوم

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