محمد هنيدي يغني بالإنجليزية في مسرحية «سلام مربع»

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فاجأ الشاعر أيمن بهجت قمر الجمهور بعدما أعلن أنه كتب أغنية باللغة الإنجليزية سيقدمها الفنان محمد هنيدي في مسرحيته «سلام مربع»، التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

ونشر «بهجت قمر»، بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليه قائلاً: «النهاردة هيشهد التاريخ وهيكتب أول خطوة للعالمية ..أول اغنيه ليا باللغه الانجليزيه من كلماتي ومن ألحان عمرو مصطفى وغناء المطرب العالمي الفنان محمد هنيدي مع أول يوم عرض لمسرحية سلام مربع بموسم الرياض كونجراتيليشنز لفريق العمل».

ويشارك مجموعة من نجوم الكوميديا في بطولة مسرحية «سلام مربع»، من بينهم أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، إيمان السيد، بالإضافة إلى ميرنا نور الدين، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا حول مطرب شعبي يدعى «سيد» يحاول جمع الأموال اللازمة للزواج من حبيبته، وفي الوقت نفسه يواجه صراع مع المجتمع وسط محاولاته للوصول إلى الشهرة وإقناع الجميع بموهبته في الغناء.