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تبدي استعدادها للوساطة لإيصال الدعم الإنساني لأفغانستان

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روسيا تبدي استعدادها للوساطة لإيصال الدعم الإنساني لأفغانستان تبدي استعدادها للوساطة لإيصال الدعم الإنساني لأفغانستان

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد بلاده للوساطة بين حركة «طالبان» والمؤسسات الدولية، من أجل إيصال الدعم الإنساني إلى أفغانستان، جاء ذلك في تصريحات لـ 24.

وأضاف أن الدول الغربية بدأت بالإسهام في مساعدة أفغانستان كما يجب، إلا أن هناك مشاكل في كيفية توزيع هذه المساعدات، مضيفا أن العديد من الدول لا ترغب في تسليم المساعدات إلى بشكل مباشر، بل تفضل العمل عبر المؤسسات الدولية«.

وقال لافروف إن بلاده مستعدة للوساطة بين المؤسسات الدولية وفي مقدمتها المنظمات الإنسانية، وبين الإدارة الحالية في كابل، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان.

وسيطرت «طالبان» على أفغانستان بعد هروب الرئيس أشرف غني.

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