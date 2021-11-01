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البرهان يؤكد حرص الجيش السوداني على حماية الثورة ومكتسباتها

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البرهان يؤكد حرص الجيش السوداني على حماية الثورة ومكتسباتها البرهان يؤكد حرص الجيش السوداني على حماية الثورة ومكتسباتها

ثمن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الدور المقدر التي تضطلع بها دولة قطر لدعم مسيرة السلام في السودان وإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي، مؤكداً حرص القيادة السودانية على تعزيز علاقات البلدين وتطويرها بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين.

وأكد خلال لقائه، بمكتبه ظهر اليوم، السفير القطري بالخرطوم ،عبد الرحمن بن علي الكبيسي، حرص القوات المسلحة على حماية الثورة ومكتسباتها من خلال تصحيح المسار، مشيراً إلى أن الترتيبات لإعلان الجديدة تسير بصورة طيبة.

من جانبه قال السفير القطري في تصريح صحفي ، إنه نقل تحيات الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، للقائد العام للقوات المسلحة، مضيفاً ان بلاده تتابع باهتمام مجريات الأحداث في السودان، مؤكداً وقوف دولة قطر مع خيارات وتطلعات الشعب السوداني وإرادته. واعرب عن أمله أن يشهد السودان استقراراً كاملاً في كافة المجالات

المصرى اليوم

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