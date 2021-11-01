البيت الأبيض ينفي إصابة بايدن بفيروس كورونا

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كشف البيت الأبيض عن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض بساكي إصابتها بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان، الاثنين، إن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد (أي غير مصاب).

ولفت البيان إلى أن الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) المنعقد في مدينة جلاسكو باسكوتلندا البريطانية.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من246.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 246.693.288، وإجمالي الوفيات 4.999.486.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 745.805 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.967.772، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.824 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.810.855.