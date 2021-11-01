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صرفوا ربع مليون جنيه بدل انتقال و28 كمبيوتر.. أحكام تأديبية لمسئولين بـ«الشباب والرياضة»

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صرفوا ربع مليون جنيه بدل انتقال و28 كمبيوتر.. أحكام تأديبية لمسئولين بـ«الشباب والرياضة» صرفوا ربع مليون جنيه بدل انتقال و28 كمبيوتر.. أحكام تأديبية لمسئولين بـ«الشباب والرياضة»

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أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٩ من المسئولين السابقين والموظفين بمديرية الشباب والرياضة، بتخصيص أجهزة حاسب آلي في غير الأغراض المخصصة لها، وصرف بدل انتقال دون مستندات ترتب عليه صرف ٢٣٩ ألفًا و٧٧٤ جنيهًا دون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضمن الحكم مجازاة كل مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد سابقًا، وعضو مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمديرية سابقًا، ومدير النزل الدولي للشباب بالمديرية سابقًا، ومدير الشؤون المالية وأمين صندوق اللجنة الرياضية سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الوظيفي لكل منهم .

فيما تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من مدير مركز شباب الاستاد ببورسعيد، ومدير إدارة التفتيش المالي والاداري، وموظف بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وموظفة بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ومدير عام المدينة الشبابية وعضو مجلس إدارة اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد سابقاً .

ونُسب إليهم، في الفترة من عام 2015 وحتى عام 2018 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم بمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والانتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات وأتوا أفعال من شأنها الإضرار بأموال ومصالح جهة عملهم.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، خصص عدد عشرة أجهزة حاسب آلي واردة ضمن 15 جهازًا من المجلس القومي للشباب والرياضة في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية، وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب والرياضة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن، كما وزع 18 جهاز حاسب آلي وفاكس وطابعة الوان وماكينة تصوير داخل مكاتب المديرية، وذلك بالمخالفة لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

أما من المحال الأول وحتي الثامن، أقروا صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة دون توفر المستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه صرف مبلغ وقدره 239774 جنيه بدون وجه حق خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2017.

وأعد المحال التاسع، كشوف صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها حال مخالفتها للائحة المنظمة خلال شهر يناير 2016 حتى شهر يونيه 2018 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق.

المصرى اليوم

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