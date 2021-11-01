أمانى التونسى مؤلفة «على الهامش»: استوحيت حكاية المسلسل من تجارب واقعية

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أعربت أمانى التونسى، مؤلفة حكاية «على الهامش»، ضمن مسلسل «إلا أنا»، عن سعادتها البالغة بتصدر الحكاية «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أنها فوجئت برود الأفعال عن الحكاية: «توقعت نجاح الحكاية، لأنها تناقش قضية مهمة يعيشها كثير من البيوت المصرية، وهى حضانة الأم لأطفالها بعد انفصالها عن الأب، وما ينتج عن ذلك من مشكلات بعد أن تنتهى فترة الحضانة».

وأوضحت «التونسى»، فى تصريحات خاصة لـ« المصرى اليوم»، أنها استوحت الحكاية من مؤتمر يحمل اسم «نساء بلا مأوى»، لمناقشتهم قضية مهمة، وهى حضانة الزوجة بعد الطلاق، وتعرضها للطرد، وحرمانها من حقوقها، لتجد نفسها دون مسكن يأويها.

وأضافت «التونسى» أن الحكاية واقعية ومدمجة بكثير من الشخصيات، وقابلت أشخاصا مروا بتلك التجربة، وهى الظلم بعد الطلاق، وسردوا لى قصصًا مشابهة للحكاية، ولذلك استوحيت قصة المسلسل من هذه التجارب. وتابعت: «نرمين الفقى ممثلة قوية جداً وتأثرت بالدور الذى أدته، وكسبت تعاطف الجمهور وأثرت كثيرًا فى العديد من النساء، فنحن محظوظون لقبول نرمين هذا الدور».

وأشارت إلى أن الحكايات المنفصلة المتصلة أصبحت سائدة فى الدراما المصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا وغير مألوف، وتساعد المشاهدين على معرفة قصص أكثر بكثير وبشكل مختصر، وفكرة الـ 10 هى المستقل. وتابعت: «تخوفت فى البداية، وشعرت بالقلق، لأنه أول عمل درامى لى».

وأضافت أن الفنانة جيهان خليل كانت موفقة بشكل كبير فى دورها، حيث أدته على أكمل وجه، وهو خيانة صديقة عمرها، والفنان صبرى فواز ممثل بارع، ودوره أثر كثيرا فى الجمهور.

وأوضحت أنها تحضر لحكاية جديدة ضمن سلسلة حكايات مسلسل «إلا أنا»، وتحمل اسم «ويبقى الأثر»، بطولة نجلاء بدر ورنا منصور وإيناس كامل ومصطفى درويش.