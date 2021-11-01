إزالة 715 حالة إشغال طريق ومصادرة 265 من المضبوطات في أسوان

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بنطاق حي جنوب بإشراف نواب رئيس المركز وبمشاركة إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندى، بجانب الفنيين والعاملين ومعدات وسيارات الوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة بحسب بيان، الاثنين، عن رفع 715 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 11 إستاند ومظلة، علاوة على مصادرة عدد 265 من المضبوطات المنتوعة منها كراسي وترابيزات وثلاجات، فضلاً عن أجهزة بلاى ستيشن وأسطوانات غاز، كما شملت الحملة تحرير محاضر لعدد 5 حالات مخالفة لمواعيد الإغلاق الشتوية المحددة.