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الحكم على المتهم بذبح حماته في مستشفى بالشرقية 3 نوفمبر

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الحكم على المتهم بذبح حماته في مستشفى بالشرقية 3 نوفمبر الحكم على المتهم بذبح حماته في مستشفى بالشرقية 3 نوفمبر

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أجّلت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود، محاكمة المتهم بذبح حماته بسلاح أبيض سكين داخل المستشفى، بسبب خلافات عائلية مع زوجته ورفض المجني عليها عودتها له، لجلسة ٣ نوفمبر للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم ٧٧٣٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم ١١٥٧ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الزقازيق، لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية السابق، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي، بقيام عامل بالتعدي على حماته بالضرب بسلاح أبيض سكين، محدثا إصابتها التي أودت بحياتها ولاذ بالفرار.

وبالانتقال والفحص توصلت تحريات المباحث الجنائية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «ع. ال. ر» ٣٦ عاما صاحب ورشة كاوتش، و«ال. ال. ر» ٣١ عاما فلاح، و«ح. ع. م» وجميعهم مقيمون بدائرة مركز منشأة أبوعمر، وبسؤال «أ. ت. ع» ٣١ عاما ربة منزل، أفادت بأنه أثناء تواجدها في المستشفي وبرففتها والدتها، وعلي أثر خلاف سابق بين المتهم الأول زوجها ووالدتها المجني عليها حول عودتها لمسكن الزوجية، وإزاء رفض الأخيرة في اليوم السابق على تاريخ الواقعة فوجئت بحضوره وبرفقته المتهمين الثاني والثالث، واللذان قاما بالإمساك بها عنوة بقصد اصطحابها كرها عنها، وقام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليها والدتها بالضرب بسلاح أبيض سكين أخرجه من بين طيات ملابسه، محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أنه على أثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها آخرها اليوم السابق على تاريخ الواقعة، وانتواء قتلها وأعد لهذا سلاح أبيض سكين، واصطحب المتهمين الثاني والثالث للشد من أزره وإعادة زوجته لمنزلها بالقوة، وعند الوصول لمحل الواقعة قام المتهمين الثاني والثالث بالإمساك بزوجة الأول، وقام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليها محدثا إصابتها بجرح ذبحي غائر بالعنق من الناحية اليمني والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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