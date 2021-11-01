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الأزمة - اللبنانية تمتد إلى خدمة البريد

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الأزمة السعودية - اللبنانية تمتد إلى خدمة البريد الأزمة - اللبنانية تمتد إلى خدمة البريد

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أعلنت شركة «DHL» لنقل الطرود العاجلة، اليوم الإثنين، أنها أعادت البريد الذي استلمته في لبنان لإرساله إلى .

وقالت شركة «DHL» في حديث لصحيفة «النهار» اللبنانية، إنها أعادت إلى زبائنها البريد الذي استلمته في لبنان يوم السبت الماضي لإرساله إلى السعودية موضحة أن «هذا القرار يأتي تنفيذا للتعليمات الرياض».

كما قررت السعودية وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

واستدعت دول خليجية سفرائها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة سفراء لبنان لأراضيهم خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين دول الخليج ولبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة «أنصار الله» التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد «الاعتداءات»، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

المصرى اليوم

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