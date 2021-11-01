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الأمين العام للأمم المتحدة: تجاوز وفيات كورونا 5 ملايين «عارٌ عالمي»

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الأمين العام للأمم المتحدة: تجاوز وفيات كورونا 5 ملايين «عارٌ عالمي» الأمين العام للأمم المتحدة: تجاوز وفيات كورونا 5 ملايين «عارٌ عالمي»

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وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تجاوز وفيات كورونا 5ملايين بأنه «عار عالمي» في ظل تطعيم 5 % فقط من الأفارقة باللقاح المضاد للفيروس، جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى رقم للوفيات بلغ 766 ألفا و299 حالة.

وقال غوتيريش معلقا على ذلك: «هذه ليست مجرد أرقام، هؤلاء آباء وأمهات، أخوة واخوات، بنات وأبناء، عائلات وأصدقاء وزملاء اختفوا بسبب فيروس لا يرحم ولا يعرف الحدود».

وأضاف: بينما تطرح الدول الغنية جرعات ثالثة لمواطنيها من اللقاح، تم فقط تطعيم حوالي 5 % من الناس في إفريقيا.. هذا عار عالمي«.

وتابع: «5 ملايين وفاة يجب أن تكون بمثابة تحذير واضح: لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا؛ حيث تستمر التهديدات الخطيرة الأخرى في السماح لـلفيروس بالازدهار- مثل المعلومات الخاطئة، وتخزين اللقاحات، والتطعيم على أساس قومي، والافتقار إلى التضامن العالمي».

المصرى اليوم

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