توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال الفترة الشتوية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29)...
الرياض : الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت...
مكة المكرمة: الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ
تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التعاقد مع شركة مختصة بخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والآلات، لتنفيذ...
الرياض: سليمان العنزي
26 ربيع الأول 1443 هـ
يفضل أقل من نصف الأطفال في المملكة وبنسبة 46% ممن تحولوا إلى التعلّم عن بعد بسبب الجائحة التعليم بالحضور الشخصي، جاء ذلك في دراسة...
مكة المكرمة: الوطن
26 ربيع الأول 1443 هـ