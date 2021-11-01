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ضبط 29 كيلوجراما من الحشيش في مركبة مواطن

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توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال الفترة الشتوية

أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا ذكرت فيه أنه ولتسهيل لحركة السير بعقبة ضلع فقد صدر أمر أمير منطقة عسير بتوحيد اتجاه حركة السير بعقبة...

aed60c1fba.jpgأبها :الوطن
a0c76d5778.jpg26 ربيع الأول 1443 هـ

43416 بلاغا إسعافيا بالشرقية 97 منها وفيات

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي 43416 مكالمة هاتفية، منها 7831 بلاغًا...

icon-byline.pngالدمام: الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

تنفيذ حكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، والذي شارك في إطلاق نار على رجال...

icon-byline.pngالدمام: الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

المستفيد الخفي يحسن أداء الخدمات الحكومية بزيارات سرية

يعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لدعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، عبر أداة «المستفيد الخفي»، وهي...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 38 كرتون دجاج وكبدة منتهية الصلاحية بمكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

عاجل | مشروع جديد لحماية مواليد مستشفى الدمام

تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التعاقد مع شركة مختصة بخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والآلات، لتنفيذ...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

46 % من الطلبة يفضلون التعليم الحضوري

يفضل أقل من نصف الأطفال في المملكة وبنسبة 46% ممن تحولوا إلى التعلّم عن بعد بسبب الجائحة التعليم بالحضور الشخصي، جاء ذلك في دراسة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png26 ربيع الأول 1443 هـ

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