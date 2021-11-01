ضبط 29 كيلوجراما من الحشيش في مركبة مواطن
أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا ذكرت فيه أنه ولتسهيل لحركة السير بعقبة ضلع فقد صدر أمر أمير منطقة عسير بتوحيد اتجاه حركة السير بعقبة...
استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر أكتوبر الماضي 43416 مكالمة هاتفية، منها 7831 بلاغًا...
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، والذي شارك في إطلاق نار على رجال...
يعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لدعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، عبر أداة «المستفيد الخفي»، وهي...
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية 5 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت...
تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، التعاقد مع شركة مختصة بخدمات صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات والآلات، لتنفيذ...
يفضل أقل من نصف الأطفال في المملكة وبنسبة 46% ممن تحولوا إلى التعلّم عن بعد بسبب الجائحة التعليم بالحضور الشخصي، جاء ذلك في دراسة...