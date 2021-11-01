محافظ الفيوم يناقش مع وفد نادي الروتاري التعاون في الصحة والتعليم والبيئة

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بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد نادي روتاري الفيوم، برئاسة الدكتورة لمياء الباسل، سبل التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الصحية، والنهوض بقطاعي التعليم والبيئة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، واللواء أشرف عزيز عضو نادي روتاري.

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، إن رئيس نادي روتاري الفيوم استعرضت خلال الاجتماع عدداً من أنشطة النادي بمراكز وقرى المحافظة في عدة مجالات أهمها الصحة، والتعليم، والبيئة، والتنمية الاقتصادية، وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، وطرحت التنسيق مع مديرية الصحة في تنفيذ مبادرة «صحتك أهم» التي يقوم نادي روتاري بتنفيذها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة، بهدف التشخيص والكشف المبكر عن أمراض الثدي لدى السيدات بعدد من القرى بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ولفتت رئيس النادي، إلى التنسيق مع أكاديمية طيبة، ومؤسسة بهية، في استعمال الذكاء الصناعي للتشخيص والكشف المبكر عن أمراض الثدي، معربة عن رغبتها في الوصول بمبادرة «صحتك أهم» إلى سيدات القرى النائية من خلال السيارة المتنقلة لوزارة الصحة بجهاز الماموجرام، ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق المتبادل بين مديرية الصحة ونادي روتاري الفيوم في تنفيذ عدد من القوافل الطبية بالقرى النائية، وكذلك مخاطبة وزارة الصحة للوقوف على مدى إمكانية وصول سيارة الماموجرام إلى محافظة الفيوم، والتنسيق بين المحافظة ونادي الروتاري في عملية نقل السيدات والفتيات من القرى النائية إلى موقع السيارة، لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات.

كما أشارت رئيس نادي روتاري الفيوم، إلى أنه يجري التنسيق لتجهيز غرف مصادر التعلم بجميع مدارس المحافظة، وتوعية أولياء الأمور ضد التنمر، وكذلك توعية الإدارات المدرسية بطرق التعامل الأمثل مع الأطفال، كما تم الاتفاق مع أحد الأندية بالقاهرة لاستقبال وإجراء عمليات القلب لمرضى الفيوم، بمستشفى القصر العيني.

فيما استعرضت المهندسة هايدي سمير المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة، عضو نادي روتاري الفيوم، جهود النادي في تطوير 27 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة، واستعرضت الأستاذة بسنت مصطفى رئيس نادي «روتاري آكت» للشباب من 18 – 30 سنة بنادي روتاري الفيوم، مبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري لدى تلاميذ المدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل التعاون في تنفيذ المبادرات البيئية للمحافظة، مثل مبادرة «الفيوم مدينة نظيفة» للجمع المنزلي للقمامة، كما استعرضت الدكتورة نيفين السواح عميد كلية الزراعة، عضو نادي الروتاري، مبادرة الكلية مع جمعية عائشة حسانين للأيتام، لتدريب الفتيات على صناعة المنتجات الغذائية، والمساهمة في تسويق منتجاتهن.

أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بالتعاون مع نادي روتاري الفيوم في تنفيذ الأنشطة التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على أهالي المحافظة، داعياً إلى دراسة مدى إمكانية مشاركة نادي الروتاري في توفير احتياجات مدرسة المتفوقين بمدينة الفيوم الجديدة، من حيث تجهيز الملاعب وسكن الطالبات، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والمشاركة في مبادرات الكشف المبكر عن أمراض العيون والأسنان لدى الأطفال، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ مبادرات جمع القمامة والنهوض بمنظومة النظافة على أرض المحافظة.