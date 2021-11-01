محافظ بني سويف يناقش تسهيلات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار توفير التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك» في دعم خطة المحافظة في مجال التشجيع على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تدفع بالاقتصاد القومي وتوفر فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة، ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة وتوجيهات القيادة السياسية بتعدد مصادر تمويل المشروعات، خاصة مشروعات الشباب في مختلف المجالات التجارية والإنتاجية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الذي تضمن الإشارة مستجدات ملف مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، حيث بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها عن طريق المبادرة إلى مليار و720 مليونا و651 ألف جنيه، استفاد منها 13 ألفا و331 مشروعا، ووفرت 21 ألفا و124 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 1 نوفمبر 2021.

وأشار السكرتير العام على أنه عقد اجتماعا بحضور نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، حيث تم التأكيد على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد، مع تفعيل الكتب الدورية بخصوص آلية استخراج الترخيص المؤقت مع الالتزام التام بها، وضرورة متابعة المشروعات المنفذة من المقرات وكذلك المشروعات المتعثرة «إن وجدت» مع ضرورة إعداد محاضر رسمية مصدقة بذلك ليتم الدفع بالمشروعات في مسارها الصحيح، واستمرار تجديد ودعم التجهيزات بمكاتب مشروعك.

تجدر الإشارة إلى مبادرة مشروعك تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة في المشروع وهى (مصر، الأهلي، القاهرة، الزراعي، الإسكان، الإسكندرية)، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

حيث يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتى تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعقد اجتماعات بمسئولى المقرات وممثلى الجهات المشاركة في المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.