اتحاد الكرة ينفي تفكير مجاهد ولجنته في الإستقالة: مكملين حتي إجراء الانتخابات

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نفت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس احمد مجاهد تفكيرها في الاستقالة من ادارة الاتحاد حتى إجراء الإنتخابات المقبلة.

وقال المهندس احمد مجاهد في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «اللجنة على قلب رجل واحد ومستمرين في عملنا المكلفين به من الإتحاد الدولي لانقاذ الاتحاد المصري لكرة القدم في هذه الفترة الاستثنائية لحين اجراء الانتخابات وتسليم الجبلاية لمجلس منتخب واستكمال خارطة الطريق».

ونفس مجاهد وجود أي نيه للاستقالة أو الاعتذار عن منصبه لاسيما وان الفيفا قام بتعيين لجنة تطبيع لتصحيح مسار الكرة المصرية.

ياتي هذا فيما اكد مصدر مطلع داخل الجبلاية ان بعض الاشخاص يروجون شائعات مغرضة من حين لاخر حول هذه الازمة ومحاولة تصديرها للاعلام والراي العام.

وشدد المصدر على ان احمد مجاهد يعي تماما من يروجون هذه الشائعات ولصالح من مشيرا إلى ان لجنة الجبلاية تتبع القوانين واللوائح وتركز فقط في عملها دون الالتفات لمن يحاولون توجيه الكرة المصرية لصراعات وازمات لن يستفيد منها احد سوي اصحاب المصالح الشخصية.