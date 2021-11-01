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لبنان: أمير قطر سيوفد وزير خارجيته لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية

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لبنان: أمير قطر سيوفد وزير خارجيته لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية لبنان: أمير قطر سيوفد وزير خارجيته لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية

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ذكر مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ينوي إرسال وزير خارجية بلاده إلى بيروت لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية.

وذكر مكتب ميقاتي، في بيان، أنه عقد لقاء اليوم الاثنين في مدينة غلاسكو الإسكتلندية على هامش مؤتمر الأم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ، بين ميقاتي والشيخ تميم حيث «جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأفاد البيان بأن أمير قطر أكد خلال اللقاء أنه «سيوفد وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى بيروت قريبا للبحث في السبل الكفيلة لدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة لا سيما معالجة الأزمة اللبنانية- الخليجية».

المصرى اليوم

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