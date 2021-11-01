لبنان: أمير قطر سيوفد وزير خارجيته لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ينوي إرسال وزير خارجية بلاده إلى بيروت لبحث سبل تسوية الأزمة اللبنانية الخليجية.

وذكر مكتب ميقاتي، في بيان، أنه عقد لقاء اليوم الاثنين في مدينة غلاسكو الإسكتلندية على هامش مؤتمر الأم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ، بين ميقاتي والشيخ تميم حيث «جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين».