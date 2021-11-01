أخبار عاجلة

الحالات المرضية تستحوذ على بلاغات مكة خلال شهر أكتوبر الماضي بواقع 4961 بلاغاً -
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الرحلة التعليمية للاستيراد الجوي والبري والبحري -
"ملكية العلا" تعتزم التركيز على قطاع العمارة في أسبوع دبي للتصميم -
كشفهم جاسوسُهم.. "العليا الأمريكية" تنظر قضية رفعها مسلمون حول مراقبة "إف بي آي" للمساجد -
أمير الرياض بالنيابة: المملكة تعيش نهضة غير مسبوقة وإنجازات استثنائية وتنمية شاملة -
قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين.. النصر في مواجهة الاتفاق ومواجهة سهلة للهلال والإثارة تجمع الاتحاد والفتح -
الجامعة العربية تتوصل إلى مدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج -
"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 -
شرطة مكة تستردّ مركبات مسروقة استُخدِمت في جرائم جنائية وتقبض على سارقيها -
ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل..فما هو؟

Print
السعودية تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل..فما هو؟ تضع شرطا للتطبيع مع إسرائيل..فما هو؟

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القُدس الشرقية شرط أساسي لتطبيع العلاقات مع اسرائيل.

وأكد في مقابلة مع قناة الحدث السعودية، أنّه على الرغم من دعم السعودية لاتفاقات أبراهام التي أقامت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية، إلا أن المملكة أكدت أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم قَبْل الانضمام إلى الاتفاقية.

ووقّعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقات أبراهام مع كيان العدو في احتفال أُقيم بالبيت الأبيض في سبتمبر 2020، وحذا المغرب والسودان حذوهما لاحقاً.

في مقابلة العام الماضي مع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قال فيصل إن التطبيع مع إسرائيل سيحدث في نهاية المطاف، لكننا نحتاج إلى دولة فلسطينية ونحتاج إلى خطة سلام فلسطينية -وإسرائيلية".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

"أمازون السعودية" تكشف عن عروض 11.11 مع خصومات تصل إلى 70%

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف

في النسخة الثانية .. النيوزيلندية ليديا كو تحرز لقب بطولة أرامكو السعودية للقولف