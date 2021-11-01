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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القُدس الشرقية شرط أساسي لتطبيع العلاقات السعودية مع اسرائيل.

وأكد في مقابلة مع قناة الحدث السعودية، أنّه على الرغم من دعم السعودية لاتفاقات أبراهام التي أقامت علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية، إلا أن المملكة أكدت أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم قَبْل الانضمام إلى الاتفاقية.

ووقّعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقات أبراهام مع كيان العدو في احتفال أُقيم بالبيت الأبيض في سبتمبر 2020، وحذا المغرب والسودان حذوهما لاحقاً.

في مقابلة العام الماضي مع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قال فيصل إن التطبيع مع إسرائيل سيحدث في نهاية المطاف، لكننا نحتاج إلى دولة فلسطينية ونحتاج إلى خطة سلام فلسطينية -وإسرائيلية".