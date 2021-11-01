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وزير الخارجية الروسي يحذر أوكرانيا من جرّ بلاده لأعمال عسكرية

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وزير الخارجية الروسي يحذر أوكرانيا من جرّ بلاده لأعمال عسكرية وزير الخارجية الروسي يحذر أوكرانيا من جرّ بلاده لأعمال عسكرية

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حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من محاولات أوكرانيا، التي وصفها بالاستفزازية في منطقة دونباس، مضيفا أنها تحاول جَرّ إلى أعمال عسكرية.

وأكد لافروف في تصريحات نقلتها «قناة 24» الروسية أن موسكو تراقب محاولات أوكرانيا الاستفزازية في دونباس لدفع قوات الدفاع الشعبي هناك إلى الرد، وجر روسيا إلى نوع من أعمال عنف.

وشدد على ضرورة الانتباه إلى الحادثة المتمثلة في استخدام طائرة بيرقدار بدون طيار في دونباس، وقال إن «قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن استخدام هذه الأسلحة (الطائرة المسيرة)، ووزير الدفاع يقول إنه لم يحدث شيء من هذا القبيل».

وتابع: يتجادلون الآن بشأن أيهما أحسن لهم: إظهار «القوة» من خلال شروعهم بالفعل في القصف الجوي، في انتهاك صارخ ومباشر لاتفاقيات مينسك، أو القول بأنهم مازالوا يفون باتفاقات مينسك، وفقا لوكالة «تاس».

المصرى اليوم

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