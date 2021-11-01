الأولمبي السعودي يختتم تحضيراته للقاء بنغلاديش

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في ختام تصفيات آسيا

يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

ويلاقي "الأخضر" منتخب بنغلاديش في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان (الواحدة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حِصَّتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً.

يُذكر أن "الأخضر" يأتي في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش، حيث افتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، في حين خسر من منتخب الكويت بنتيجة 2-1.