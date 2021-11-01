أخبار عاجلة

ماهر همام يكشف أسباب فوز الأهلي بالقمة -
«Brain Gate».. تقنية تترجم الأفكار إلى نصوصة مكتوبة -
مدحت شلبي عن شكوى الزمالك: «أنا مش موظف أنا لازم أعمل متعة صوتية» -
وزير النقل يلتقي رئيس شركة «الستوم» العالمية -
الثلاثاء.. «صحة النواب» تواصل مناقشة «مواجهة الأوبئة» خلال اجتماعها -
بمناسبة اليوم العالمي للطفل المبستر.. «الملكية البريطانية» تطلق مشروع «مستقبلنا في ألف أسرة مصرية» -
وزيرة الهجرة تطلق مبادرة «الذرية الصالحة» للحفاظ على أبناء المصريين بالخارج -
الوزير: 1.7 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل -
«يوم تاريخي وانتصار».. برلمانية عن قرب إعلان خلو مصر من فيروس سي -
رئيس «الاستثمار» يبحث مع ممثلي شركة طلبات زيادة استثماراتها في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأولمبي السعودي يختتم تحضيراته للقاء بنغلاديش

Print
في ختام تصفيات آسيا

الأولمبي السعودي يختتم تحضيراته للقاء بنغلاديش

يختتم السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

ويلاقي "الأخضر" منتخب بنغلاديش في تمام الثالثة مساءً بتوقيت أوزبكستان (الواحدة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حِصَّتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً.

يُذكر أن "الأخضر" يأتي في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش، حيث افتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، في حين خسر من منتخب الكويت بنتيجة 2-1.

الأولمبي السعودي يختتم تحضيراته للقاء بنغلاديش

الأولمبي السعودي يختتم تحضيراته للقاء بنغلاديش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدرب بيراميدز: استبعاد رمضان صبحي من المنتخب يثير التساؤلات

مدرب بيراميدز: استبعاد رمضان صبحي من المنتخب يثير التساؤلات

محمد دبش: جهاز المنتخب تابع 4 لاعبين من البنك.. وسعيد بانضمام أحمد ياسين للقائمة

محمد دبش: جهاز المنتخب تابع 4 لاعبين من البنك.. وسعيد بانضمام أحمد ياسين للقائمة

محمد حلمي: استبعاد زيزو وطارق حامد من المنتخب مفاجأة.. وعقوبة شيكابالا ظالمة

محمد حلمي: استبعاد زيزو وطارق حامد من المنتخب مفاجأة.. وعقوبة شيكابالا ظالمة

محمود الزنفلي: جهاز المنتخب تواصل معي لضمي.. وحراس القائمة على أعلى مستوى

محمود الزنفلي: جهاز المنتخب تواصل معي لضمي.. وحراس القائمة على أعلى مستوى