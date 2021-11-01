للجنسين.. "أمانة حائل" تُعلن 48 وظيفة بنظام التعاقد.. هذه الشروط

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لمدة 90 يوماً وذلك لأداء مهام التشوّه البصري

أعلنت أمانة منطقة حائل عن رغبتها في طرح 48 وظيفة للجنسين بالأمانة والبلديات التابعة، بنظام التعاقد المؤقت لمدة 90 يوما، وذلك لأداء مهام التشوّه البصري.

وأوضحت الأمانة في حستبها على "تويتر" أن التقديم سيكون عبر الرابط https://www.amanathail.gov.sa/ESPortal/Jobs/discription.aspx، ولمدة خمسة أيام، ابتداءً من اليوم 1 نوفمبر 2021م.

واشترطت أمانة المنطقة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح عمره من 20 إلى 35 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة والتفرغ التام للعمل، واجتياز المقابلة الشخصية كحد أدنى، مؤكدة أنه سيُنظر في الخبرات السابقة.